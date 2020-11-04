Райан Стром хочет получать 5,7 миллиона долларов по новому контракту

Стали известны подробности переговоров «Рейнджерс» и форварда Райана Строма по новому контракту. В арбитраже хоккеист запросил оклад в размере 5,7 миллиона долларов, сообщает в Twitter инсайдер Эллиотт Фридман.

Клуб, в свою очередь, предложил игроку зарплату 3,6 миллиона.

В минувшем сезоне Стром набрал 59 (18+41) очков в 70 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф на его счету две передачи в трех играх.