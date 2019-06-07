Райан О`Райлли – пятый в истории "Сент-Луиса" игрок, кто набрал 20 очков в одном плей-офф

Нападающий "Сент-Луиса" Райан О`Райлли набрал 2 (1+1) очка в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли с "Бостоном" (2:1, 3-2 - счет в серии). На счету 28-летнего канадца теперь 20 (6+14) очков в 24 играх в плей-офф НХЛ.

О`Райлли стал пятым игроком в историии "Блюз", кто набрал 20 или более очков в одном плей-офф. Ранее Даг Гилмор и Берни Федерко – 21 очко (1986 год), Бретт Халл и Адам Оутс – 21 и 20 очков соответственно (1991 год).

Счет в серии 3-2 в пользу "Блюз". Шестая игра состоится 10 июня, в 3.00 по московскому времени.

НХЛ: сетка и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков​