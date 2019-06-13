Райан О’Райлли – обладатель "Конн Смайт Трофи"

В седьмом матче финальной серии плей-офф "Сент-Луис" на выезде обыграл "Бостон" (4:1) и стал обладателем Кубка Стэнли. "Конн Смайт Трофи" – приз самому ценному игроку плей-офф достался форварду "музыкантов" Райану О’Райлли.

Он установил рекорд франшизы по количеству очков в плей-офф, набрав 23 (8+15) балла. Также Райан повторил достижение легендарного Уэйна Гретцки 1985 года, забивавшего в четырех финальных играх кряду.

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