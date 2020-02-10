Райан Миллер: «Я наслаждаюсь игрой, а победы делают процесс еще более приятным»

Вратарь «Анахайма» Райан Миллер поделился впечатлениями после матча с «Баффало» (3:2) в регулярном чемпионате НХЛ.

Миллер отразил 31 бросок и заработал 385-ю победу в НХЛ, благодаря чему сравнялся на 15-м месте в истории лиги с Майком Верноном.

— Все это очень приятно, — цитирует Миллера официальный сайт НХЛ. — Я наслаждаюсь игрой, а победы делают процесс еще более приятным. А еще лучше побеждать постоянно. Наверное, оглядываясь назад, я никогда не ожидал, что буду занимать такое место в этом рейтинге или играть так долго, поэтому стараюсь ценить выпавшие возможности и получать удовольствие.