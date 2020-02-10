Райан Миллер: «Я наслаждаюсь игрой, а победы делают процесс еще более приятным»
11:50
Вратарь «Анахайма» Райан Миллер поделился впечатлениями после матча с «Баффало» (3:2) в регулярном чемпионате НХЛ.
Миллер отразил 31 бросок и заработал 385-ю победу в НХЛ, благодаря чему сравнялся на 15-м месте в истории лиги с Майком Верноном.
— Все это очень приятно, — цитирует Миллера официальный сайт НХЛ. — Я наслаждаюсь игрой, а победы делают процесс еще более приятным. А еще лучше побеждать постоянно. Наверное, оглядываясь назад, я никогда не ожидал, что буду занимать такое место в этом рейтинге или играть так долго, поэтому стараюсь ценить выпавшие возможности и получать удовольствие.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/ru/news/roundup-of-february-9-nhl-action/c-314866288
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