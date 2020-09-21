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Райан Миллер может завершить карьеру

09:11
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Голкипер Райан Миллер заявил, что пока не принял решение относительно продолжения карьеры, информирует The Athletic.

40-летний голкипер провел последние три сезона в роли второго номера «Анахайма». После фактического окончания сезона он получит статус неограниченно свободного агента.

Миллер является обладателем «Везины» 2010 года. Также он занимает второе место в истории НХЛ по количеству побед для американских вратарей (780).

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