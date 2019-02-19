Райан Макдона: "Если бы не Василевский, игра была бы совсем другой"

Защитник "Тампа-Бэй" Райан Макдона отметил игру вратаря Андрея Василевского в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Коламбуса" (5:1). Российский голкипер отразил 39 бросков (из них 20 - в первом периоде).

- В первом периоде они нас переигрывали, - цитирует официальный сайт НХЛ Макдону. - Если бы Василевский, это была бы совсем другая игра. Во втором мы выглядели лучше, а в третьем показали свою силу.

Напомним, что ко всем пяти голам "Лайтнинг" оказался причастен еще один россиянин - Никита Кучеров (два гола и три передачи).