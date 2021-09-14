Райан Кеслер: «Не думаю, что смогу снова выйти на уровень НХЛ»

Нападающий «Анахайма» Райан Кеслер рассказал о восстановлении после операции на левом бедре.

«Я пытался вернуться в хоккей после первой операции, много тренировался, катался, но потом случилась травма на другом бедре, и все застопорилось. Если честно, мне еще нужно очень много работать, чтобы хотя бы близко подойти к нужной форме. Не думаю, что смогу снова выйти на уровень НХЛ, но надеюсь достичь уровня, который хотя бы меня устроил.

Дело дошло до того, что в последние пару лет, когда я еще играл, я стал ненавидеть хоккей, перестал получать удовольствие от того, что нахожусь на льду. Я выходил на площадку и чувствовал боль, которая мешала мне играть. Я мог хотеть сыграть определенным образом, но был физически не в состоянии сделать это. Тогда я понял, что нужно что-то предпринять, перезагрузиться, чтобы снова полюбить хоккей. И у меня это получилось. Я делал все, чтобы вернуться, тренировался, но тут вылетело левое бедро. Тогда я сказал себе: «Знаешь что? С меня хватит». Я по-прежнему катаюсь три раза в неделю, чтобы набрать форму, которая меня устроит. Но мне 37 лет. Я могу сколько угодно убеждать себя, что еще могу играть, но я не настолько наивен, чтобы не понимать, что не смогу выдержать конкуренцию в лиге и уж точно не смогу снова стать самим собой в НХЛ», — цитирует Кеслера русскоязычный сайт НХЛ.

Кеслер провел в НХЛ 15 сезонов, выступая за «Ванкувер Кэнакс» и «Анахайм Дакс». В последний раз он выходил на лед в официальном матче 6 марта 2019 года.