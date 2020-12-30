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Райан Кэллахэн завершил карьеру

18:02
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Бывший нападающий ряда клубов НХЛ Райан Кэллахэн объявил о завершении карьеры, сообщает The Athletic. Хоккеист провел в НХЛ 12 сезонов в составе «Рейнджерс» и «Тампа-Бэй». В сезоне-2019/20 35-летний хоккеист числился в «Оттаве», но на лед так и не вышел.

Каллахан не играл с 16 апреля 2019 года из-за дегенеративного заболевания спины и операции.

Всего Каллахан отметился 386 (186+200) очками в НХЛ. Еще в бытность хоккеистом он основал фонд Райана Каллахана, который собирает деньги для онкобольных детей.

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