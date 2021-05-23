НХЛ, Кубок Стэнли: расписание и результаты матчей 23 и 24 мая

Вечером в воскресенье, 23 мая, а также в ночь на 24-е число в плей-офф НХЛ пройдут очередные матчи.

23 мая, воскресенье

«Нэшвилл» — «Каролина» (21.30)

Счет в серии: 1-2

24 мая, понедельник

«Сент-Луис» — «Колорадо» (0.00)

Счет в серии: 0-3

«Вашингтон» — «Бостон» (2.00)

Счет в серии: 1-3

«Виннипег» — «Эдмонтон» (2.30)

Счет в серии: 2-0

Все матчи плей-офф НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.