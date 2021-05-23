НХЛ, Кубок Стэнли: расписание и результаты матчей 23 и 24 мая
17:00
Вечером в воскресенье, 23 мая, а также в ночь на 24-е число в плей-офф НХЛ пройдут очередные матчи.
23 мая, воскресенье
«Нэшвилл» — «Каролина» (21.30)
Счет в серии: 1-2
24 мая, понедельник
«Сент-Луис» — «Колорадо» (0.00)
Счет в серии: 0-3
Счет в серии: 1-3
«Виннипег» — «Эдмонтон» (2.30)
Счет в серии: 2-0
Все матчи плей-офф НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.
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