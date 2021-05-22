НХЛ, Кубок Стэнли: расписание и результаты матчей 22 и 23 мая
18:00
Вечером в субботу, 22 мая, а также в ночь на 23-е число в НХЛ пройдут очередные матчи серии плей-офф.
22 мая, суббота
«Тампа-Бэй» — «Флорида» (19.30)
Счет в серии: 2-1
«Айлендерс» — «Питтсбург» (22.00)
Счет в серии: 1-2
23 мая, воскресенье
Счет в серии : 0-1
Счет в серии: 1-2
Все матчи плей-офф НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.
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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей
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