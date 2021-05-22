НХЛ, Кубок Стэнли: расписание и результаты матчей 22 и 23 мая

Вечером в субботу, 22 мая, а также в ночь на 23-е число в НХЛ пройдут очередные матчи серии плей-офф.

22 мая, суббота

«Тампа-Бэй» — «Флорида» (19.30)

Счет в серии: 2-1

«Айлендерс» — «Питтсбург» (22.00)

Счет в серии: 1-2

23 мая, воскресенье

«Торонто» — «Монреаль» (2.00)

Счет в серии : 0-1

«Миннесота» — «Вегас» (3:00)

Счет в серии: 1-2

Все матчи плей-офф НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.