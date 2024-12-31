НХЛ: расписание и онлайн-трансляции матчей 31 декабря и 1 января

Регулярный чемпионат НХЛ продолжится в новогоднюю ночь. Предлагаем ознакомиться с расписанием ближайших матчей по московскому времени.

Расписание регулярного чемпионата НХЛ 31 декабря 2024 и 1 января 2025

31 декабря, вторник

20.30 «Вашингтон» — «Бостон»

21.00 «Торонто» — «Айлендерс»

23.00 «Вегас» — «Монреаль»

1 января, среда

1.00 «Чикаго» — «Сент-Луис»

4.00 «Коламбус» — «Каролина»

4.00 «Детройт» — «Питтсбург»

4.00 «Даллас» — «Баффало»

4.00 «Миннесота» — «Нэшвилл»

4.00 «Колорадо» — «Виннипег»

4.00 «Анахайм» — «Нью-Джерси»

4.00 «Сан-Хосе» — «Филадельфия»

5.00 «Калгари» — «Ванкувер»

5.00 «Эдмонтон» — «Юта»

В России нет официальных трансляций НХЛ, видео появляются в тематических группах соцсети «ВКонтакте». Отслеживать ключевые события и результаты игр можно в нашем матч-центре.