Расмус Далин стал первым защитником «Баффало» после Житника, забросившим 14 шайб за сезон

Защитник «Баффало» Расмус Далин сравнял счет в матче регулярного чемпионата против «Далласа» — 1:1.

Хоккеист отличился в середине первого периода.

Далин стал первым защитником «Баффало» за 25 лет, которому удалось забросить 14 шайб за один сезон. До него это удавалось Алексею Житнику, у которого было 15 голов в сезоне-1997/98.