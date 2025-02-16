Канада не попадет в финал? Расклады перед последним туром Турнира четырех наций

Во втором туре Турнира четырех наций Финляндия обыграла в овертайме Швецию (4:3 ОТ), а США победила Канаду (3:1). Американцы, набрав 6 очков, обеспечили себе место в финале, куда выходят две сборные, у остальных команд — по 2 балла.

В последнем туре Канада сыграет с Финляндией, Швеция — с США. При равенстве очков выше будет команда, победившая в очной встрече, поэтому расклады перед решающими матчами следующие:

— Если матч Канада — Финляндия закончится в основное время, его победитель попадет в финал;

— Если матч Канада — Финляндия закончится не в основное время, его победитель попадет в финал, если Швеция не выиграет в основное время у США. В обратном случае второе место в таблице займут «Тре Крунур».

Таким образом, канадцам для попадания в финал надо обязательно побеждать финнов, желательно в основное время: учитывая, что этот матч первый в третьем туре, то, если «кленовые», например, наберут только два очка, у американцев будет шанс отцепить их от финала, проиграв шведам.