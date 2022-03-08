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Сегодня, 01:46

Раск сделает символическое вбрасывание шайбы перед матчем между «Бостоном» и «Нью-Джерси»

Евгений Козинов
Корреспондент
Туукка Раск.
Фото Instagram

Финский голкипер Туукка Раск станет почетным гостем матча регулярного чемпионата НХЛ между «Бостоном» и «Нью-Джерси». Он произведет символическое вбрасывание шайбы перед началом игры.

В феврале вратарь объявил о завершении карьеры, так как испытывает проблемы со здоровьем после травмы, полученной в июне прошлого года. Он играл за «Бостон» всю карьеру в НХЛ — с 2007 года.

На счету Раска провел 564 матча за «Брюинз», из которых 52 без пропущенных шайб. Процент отраженных бросков его составляет — 92,1 в среднем за игру. В 2014 году он выиграл «Везина Трофи».

Матч между «Бостоном» и «Нью-Джерси» состоится 1 апреля. Начало встречи — в 2.00 по московскому времени.

Туукка Раск
Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
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2 Рейнджерс 56 36 20 77
3 Питтсбург 57 34 23 77
4 Вашингтон 57 30 27 69
5 Коламбус 56 28 28 59
6 Айлендерс 52 21 31 50
7 Нью-Джерси 56 20 36 45
8 Филадельфия 55 17 38 44
Атлантический дивизион И В П О
1 Тампа-Бэй 55 37 18 80
2 Флорида 55 37 18 79
3 Торонто 55 35 20 74
4 Бостон 56 34 22 72
5 Детройт 56 24 32 54
6 Баффало 57 18 39 44
7 Оттава 55 19 36 43
8 Монреаль 56 15 41 37
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 56 40 16 85
2 Сент-Луис 55 32 23 71
3 Миннесота 54 32 22 67
4 Даллас 55 32 23 67
5 Нэшвилл 55 31 24 66
6 Виннипег 56 24 32 58
7 Чикаго 57 20 37 48
8 Аризона 55 16 39 36
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 54 33 21 73
2 Лос-Анджелес 57 31 26 69
3 Вегас 57 32 25 68
4 Эдмонтон 56 30 26 64
5 Анахайм 58 27 31 63
6 Ванкувер 57 28 29 62
7 Сан-Хосе 56 24 32 55
8 Сиэтл 58 17 41 39
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Баффало – Флорида
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Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 56 79
Коннор Макдэвид

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Эдмонтон

 55 79
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 55 76
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

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Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 56 38
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 56 38
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

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Джереми Суэймен

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Каролина

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