Раск сделает символическое вбрасывание шайбы перед матчем между «Бостоном» и «Нью-Джерси»

Финский голкипер Туукка Раск станет почетным гостем матча регулярного чемпионата НХЛ между «Бостоном» и «Нью-Джерси». Он произведет символическое вбрасывание шайбы перед началом игры.

В феврале вратарь объявил о завершении карьеры, так как испытывает проблемы со здоровьем после травмы, полученной в июне прошлого года. Он играл за «Бостон» всю карьеру в НХЛ — с 2007 года.

На счету Раска провел 564 матча за «Брюинз», из которых 52 без пропущенных шайб. Процент отраженных бросков его составляет — 92,1 в среднем за игру. В 2014 году он выиграл «Везина Трофи».

Матч между «Бостоном» и «Нью-Джерси» состоится 1 апреля. Начало встречи — в 2.00 по московскому времени.