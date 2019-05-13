Раск считает, что "Бостон" провел лучший матч в плей-офф

Голкипер "Бостона" Туукка Раск - о матче с "Каролиной" (6:2) в полуфинале плей-офф НХЛ.

- Сегодня мы, пожалуй, и правда провели наш лучший матч в плей-офф, - цитирует Раска официальный сайт НХЛ. - И в том, как мы действовали на форчеке, и в том, как оборонялись, и в том, как распоряжались собственными моментами. Здорово отработали все 60 минут. Сегодня мы показали, насколько хорошо способны играть. - Хотели доказать это самим себе и в этом матче, считаю, доказали. Мы сделали этот матч легким для себя, что в идеале и хотелось бы делать всякий раз.

"Бостон" ведет в серии со счетом 2-0.

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