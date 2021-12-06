Голкипер Туукка Раск провел тренировку с основным составом «Бостона», сообщает журналист Джо Хаггерти.

Напомним, что летом у вратарь истек контракт с «Мишками». Пока он находится в статусе неограниченно свободного агента.

В конце июля 34-летнему голкиперу сделали операцию по восстановлению разорванного хряща в правом бедре. Предполагалось, что реабилитация займет от пяти до шести месяцев.