Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Раск провел тренировку с основным составом «Бостона»

Голкипер Раск провел тренировку с основным составом «Бостона»
18:53
Теги:

Голкипер Туукка Раск провел тренировку с основным составом «Бостона», сообщает журналист Джо Хаггерти.

Напомним, что летом у вратарь истек контракт с «Мишками». Пока он находится в статусе неограниченно свободного агента.

В конце июля 34-летнему голкиперу сделали операцию по восстановлению разорванного хряща в правом бедре. Предполагалось, что реабилитация займет от пяти до шести месяцев.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
Как не заболеть во время тренировок зимой? Советы от чемпионки России по легкой атлетике
СК показал изнутри кабину пилотов обледеневшего лайнера S7
0