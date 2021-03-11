Раск пропустит матч «Бостона» против «Рейнджерс»

Вратарь «Бостона» Туукка Раск пропустит матч регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс». Встреча пройдет 12 марта и начнется в 3:00 мск.

«Мы думали, что это было что-то незначительное после «Нью-Джерси», но это затянулось, — приводит слова главного тренера «Брюинз» Брюс Кэссиди официальный сайт НХЛ. - Так что его не будет на льду сегодня. Этим утром он чувствовал себя лучше, но недостаточно хорошо, чтобы играть или тренироваться».

34-летний финн пропустит вторую игру подряд после того, как получил травму спины 8 марта в матче с «Нью-Джерси».