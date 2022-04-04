Раск получит должность в структуре «Бостона»

Бывший голкипер «Бостона» Туукка Раск получит должность в структуре клуба НХЛ, сообщает The Athletic.

Он будет почетным послом клуба, а также будет помогать в работе с вратарями. Сам 35-летний финн не исключил, что в будущем попробует себя в качестве тренера.

Напомним, 10 февраля финн объявил о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем после травмы. Летом он перенес операцию на бедре, после которой не смог набрать форму.

Раск выступал за «Бостон» с 2007 года, в составе которого он стал обладателем Кубка Стэнли-2011. Всего за клуб Раск провел 564 матча. В сезоне-2013/14 голкипер стал обладателем «Везина Трофи».

В составе сборной Финляндии он стал бронзовым призером Олимпиады-2014 в Сочи.