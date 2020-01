Раск получил сотрясение мозга после удара локтем

«Коламбус» переиграл «Бостон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ (3:0). Уже на второй минуте встречи голкипер гостей Туукка Раск покинул площадку после того, как Эмиль Бемстрем нанес ему удар локтем в голову. Швед не был наказан штрафом.

Tuukka Rask takes an Emil Bemstrom elbow to the head. Rask leaves the game. pic.twitter.com/CNVSeMZx10