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Раск получил сотрясение мозга после удара локтем

09:33
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«Коламбус» переиграл «Бостон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ (3:0). Уже на второй минуте встречи голкипер гостей Туукка Раск покинул площадку после того, как Эмиль Бемстрем нанес ему удар локтем в голову. Швед не был наказан штрафом.

Главный тренер «Бостона» Брюс Кэссиди сообщил, что у Раска сотрясение мозга. Сегодня, 15 января, он пройдет медицинское обследование.

Ранее Раск по личным причинам отказался от участия в Матче звезд НХЛ.

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