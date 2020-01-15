Раск получил сотрясение мозга после удара локтем

«Коламбус» переиграл «Бостон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ (3:0). Уже на второй минуте встречи голкипер гостей Туукка Раск покинул площадку после того, как Эмиль Бемстрем нанес ему удар локтем в голову. Швед не был наказан штрафом.

Tuukka Rask takes an Emil Bemstrom elbow to the head. Rask leaves the game. pic.twitter.com/CNVSeMZx10 — Evan Marinofsky (@emarinofsky) 15 января 2020 г.

Главный тренер «Бостона» Брюс Кэссиди сообщил, что у Раска сотрясение мозга. Сегодня, 15 января, он пройдет медицинское обследование.

Ранее Раск по личным причинам отказался от участия в Матче звезд НХЛ.