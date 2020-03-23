Раск по окончании контракта может завершить карьеру

Вратарь «Бостона» Туукка Раск рассказал, будет ли продлевать контракт. У 34-летнего голкипера истечет соглашение после следующего сезона.

— У меня остался один год по контракту. Посмотрим, буду ли вообще играть, — приводит слова Раска Yahoo! Sports.

Раск не рассматривает возможность завершить карьеру в Финляндии. После НХЛ он хочет посвятить время семье.

В 2011 году Раск выиграл Кубок Стэнли, когда был вторым вратарем команды после Тима Томаса. В 2013 году он заключил восьмилетний контракт на 56 миллионов долларов. Раск в текущем сезоне провел 40 матчей. В среднем за встречу он пропускает 2,21 гола, отражая 92,9% бросков.