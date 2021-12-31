Раск может подписать контракт с фарм-клубом «Бостона»

Голкипер Туукка Раск, который находится в статусе свободного агента, продолжает набирать форму в составе «Бостона». В клубе хотят, чтобы он сначала подписал контракт с фармом «Мишек» в АХЛ — «Провиденсом», сообщает журналист Флуто Шинзава.

В конце июля 34-летнему голкиперу сделали операцию по восстановлению разорванного хряща в правом бедре. Предполагалось, что реабилитация займет от пяти до шести месяцев.

Раск выступал за «Бостон» с 2007 года и является обладателем Кубка Стэнли 2011 года. В составе сборной Финляндии голкипер является бронзовым призером Олимпиады в Сочи.