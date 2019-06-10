Раск, Маршан и Пастрняк – звезды дня в НХЛ

Стали известны три звезды дня по итогам шестого матча финальной серии Кубка Стэнли между "Сент-Луисом" и "Бостоном" (1:5, 3-3).

Первой звездой стал голкипер "Брюинз" Туукка Раск, на счету которого 28 сэйвов из 29 бросков по воротам. Отметим, что у вратаря теперь 50 побед в плей-офф.

Вторая звезда – нападающий "Бостона" Брэд Маршан, который набрал 2 (1+1) очка и укрепил лидерство в гонке бомбардиров. Теперь у канадца 23 (9+14) очка в 23 встречах. Третьим лучшим игроком стал форвард Давид Пастрняк, который также набрал 2 (1+1) очка.