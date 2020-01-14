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Раск из-за отказа поехать На Матч звезд будет дисквалифицрован на одну игру

02:45
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Вратарm «Бостона» Туукка Раск отказался от участия в Матче всех звезд НХЛ-2020 из-за желания побыть с семьей. Он будет дисквалифицрован на одну игру. Ранее аналогичным образом поступили капитан «Вашингтона» Александр Овечкин и вратарь «Вегаса» Марк-Андре Флери.

Раска на Матче всех звезд заменит голкипер «Тампа-Бэй» Андрей Василевский. Для него это третье подобное мероприятие подряд.

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