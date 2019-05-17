Раск догнал Набокова по матчам на ноль в Кубке Стэнли

Голкипер "Бостона" Туукка Раск отразил все 24 броска в четвертом матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли с "Каролиной" (4:0).

Для 32-летнего финна это второй шат-аут в нынешнем плей-офф и седьмой за всю карьеру в розыгрыше Кубка Стэнли. Раск поднялся на 24-е место в истории НХЛ по этому показателю, догнав бывшего голкипера "Сан-Хосе" россиянина Евгения Набокова​, сообщает пресс-служба лиги. Лидирует по количеству матчей на ноль канадец Мартин Бродер, на его счету 24 шат-аута.

Среди европейских хоккеистов Раск и Набоков делят третье место. Первое место занимает чех Доминик Гашек (14 шат-аутов), на второй строчке располагается швед Хенрик Лундквист (10).