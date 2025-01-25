«Колорадо» хочет обменять Рантанена в «Каролину»

«Колорадо» работает над обменом нападающего Микко Рантанена в «Каролину», сообщил в соцсети X инсайдер Фрэнк Серавалли.

Над этой сделкой работает также и «Чикаго», который хочет отправить Тэйлора Холла в «Харрикейнз».

В этом сезоне 28-летний финн набрал 64 (25+38) очка в 49 матчах.