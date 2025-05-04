Рантанен стал вторым в истории, набравшим четыре очка за период в седьмом матче плей-офф НХЛ

«Даллас» в седьмом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл «Колорадо» (4:2).

Форвард «Старз» Микко Рантанен набрал 4 (3+1) очка в третьем периоде. Он стал вторым игроком с 4 очками за период в седьмой встрече плей-офф после Кевина Лабанка (2019).

В текущем плей-офф НХЛ 28-летний финн провел все семь матчей, в которых набрал 12 (5+7) очков.