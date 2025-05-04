Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
НХЛ

4 мая, 07:27

Рантанен стал вторым в истории, набравшим четыре очка за период в седьмом матче плей-офф НХЛ

Сергей Разин
корреспондент

«Даллас» в седьмом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл «Колорадо» (4:2).

Форвард «Старз» Микко Рантанен набрал 4 (3+1) очка в третьем периоде. Он стал вторым игроком с 4 очками за период в седьмой встрече плей-офф после Кевина Лабанка (2019).

В текущем плей-офф НХЛ 28-летний финн провел все семь матчей, в которых набрал 12 (5+7) очков.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Микко Рантанен
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Даллас Старз
Читайте также
Гешева назвала Трампа организатором коррупционного скандала на Украине
Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
Российская теннисистка Потапова встречается с голландцем Грикспором
Копылов и Родригес проведут бой на UFC 322 в Нью-Йорке 16 ноября
США и Республика Корея будут сотрудничать в процессе по обогащению урана
Blue Origin остановила запуск ракеты к Марсу в последние секунды
Популярное видео
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок Стэнли 2025: плей-офф НХЛ в Восточной и Западной конференциях
«Эдмонтон» — «Флорида»: трансляция матча финала Кубка Стэнли начнется в 3.00 мск 15 июня
Форвард «Эдмонтона» Скиннер — о финальной серии с «Флоридой»: «Это будет волнительно»
Новый контракт Орлова, вызов для Свечникова, дебют Никишина против Овечкина: итоги сезона россиян из «Каролины»
В финале Кубка Стэнли-2025 сыграют трое россиян
НХЛ объявила даты матчей финальной серии Кубка Стэнли
Перри — о выходе в финал Кубка Стэнли: «Мы обещали, что вернемся»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Комитет по правописанию

    Я правильно понимаю, Ранта два матча подряд за период по четыре очка набирает? Почему это никто и нигде не отмечает? Наверняка же, рекорд. Чую даже, что в этом плане он не второй, пятый или восьмой, а первый в истории. Но вообще, чувак красавчик. Включается на один период на максималку, а остальное время балду пинает. )))

    04.05.2025

  • Apei

    мстя страшна

    04.05.2025

  • ГлавПатриот

    Как раз вспоминал сегодня ту игру) у Лабанка 1+3 было, 3+1 Ранты круче.

    04.05.2025

    • У тренера «Далласа» Дебура 9 побед в 9 седьмых матчах в плей-офф НХЛ — это рекорд лиги

    Рантанен стал первым в истории НХЛ с хет-триком в третьем периоде седьмого матча Кубка Стэнли
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Столичный дивизион И В П О
    1 Нью-Джерси 17 12 5 25
    2 Каролина 16 11 5 22
    3 Питтсбург 17 9 8 21
    4 Рейнджерс 18 9 9 20
    5 Филадельфия 16 8 8 19
    6 Коламбус 17 9 8 19
    7 Айлендерс 16 8 8 18
    8 Вашингтон 17 8 9 17
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Монреаль 17 10 7 22
    2 Оттава 18 9 9 22
    3 Бостон 19 11 8 22
    4 Детройт 17 10 7 20
    5 Флорида 17 9 8 19
    6 Тампа-Бэй 16 8 8 18
    7 Торонто 18 8 10 18
    8 Баффало 17 5 12 14
    Центральный дивизион И В П О
    1 Колорадо 18 12 6 29
    2 Даллас 18 11 7 25
    3 Виннипег 16 10 6 20
    4 Юта 17 10 7 20
    5 Чикаго 17 8 9 20
    6 Миннесота 18 7 11 18
    7 Сент-Луис 17 6 11 15
    8 Нэшвилл 18 5 13 14
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Анахайм 17 11 6 23
    2 Лос-Анджелес 18 9 9 22
    3 Эдмонтон 19 8 11 20
    4 Сиэтл 16 7 9 19
    5 Сан-Хосе 18 8 10 19
    6 Вегас 15 7 8 18
    7 Ванкувер 18 8 10 17
    8 Калгари 19 5 14 12
    Результаты / календарь
    4.11
    5.11
    6.11
    7.11
    8.11
    9.11
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    19.11
    14.11 03:00 Флорида – Вашингтон 6 : 3
    14.11 03:00 Оттава – Бостон 5 : 3
    14.11 03:00 Торонто – Лос-Анджелес 3 : 4 ОТ
    14.11 03:00 Монреаль – Даллас 0 : 7
    14.11 03:00 Детройт – Анахайм 6 : 3
    14.11 03:30 Коламбус – Эдмонтон 5 : 4
    14.11 05:00 Калгари – Сан-Хосе 2 : 0
    14.11 05:00 Колорадо – Баффало 6 : 3
    14.11 06:00 Сиэтл – Виннипег - : -
    14.11 06:00 Вегас – Айлендерс - : -
    14.11 22:00 Нэшвилл – Питтсбург - : -
    Все результаты / календарь

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости