Рантанен стал первым в истории НХЛ с хет-триком в третьем периоде седьмого матча Кубка Стэнли

Форвард «Далласа» Микко Рантанен забросил три шайбы в ворота «Колорадо» (4:2) в седьмом матче первого раунда Кубка Стэнли.

Нападающий стал первым игроком в истории НХЛ с хет-триком в третьем периоде седьмого матча плей-офф НХЛ. 28-летний финн отличился в ворота бывшей команды, за которую играл с 2015 по 2025 год.

Рантанен стал девятым игроком, который забросил три шайбы в седьмом матче серии плей-офф НХЛ. Ранее это удавалось Карлу Лискомбу (1945), Дэйву Кеону (1964), Рику Маклишу (1975), Эса Тикканену (1991), Джеффу Куртноллу (1992), Уэйну Гретцки (1993), Йоэлю Кивиранте (2020) и Маттиасу Янмарку (2021).