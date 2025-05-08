Рантанен стал первым игроком НХЛ за 40 лет с хет-триками в двух матчах плей-офф подряд

Форвард «Далласа» Микко Рантанен забросил три шайбы в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Виннипега».

28-летний финн также оформил хет-трик в седьмом матче первого раунда против «Колорадо» (4:2). Таким образом, Рантанен третьим игроком в истории лиги с хет-триками в двух играх плей-офф подряд. Ранее это удалось Яри Курри (1985 год) и Дугу Бентли (1944 год).

На данный момент на счету Рантанена 15 (8+7) очков в 8 матчах плей-офф НХЛ.