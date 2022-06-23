Рантанен повторил рекорд Гретцки в Кубке Стэнли, установленный в 1988 году

«Колорадо» в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли встречается с «Тампой».

Форвард «Эвеланш» Микко Рантанен отметился результативной передачей в первом голе команды. Таким образом, 25-летний финн сделал 8 ассистов в первых четырех матчах финала и повторил рекорд Уэйна Гретцки, установленный в 1988 году.

На данный момент на счету Рантанена 25 (5+20) очков в 18 матчах плей-офф.