Рантанен – первая звезда дня в НХЛ

НХЛ определилась с тремя лучшими хоккеистами по итогам игрового дня в первом раунде Кубка Стэнли, информирует официальный сайт лиги.

Нападающий "Колорадо" Микко Рантанен стал первой звездой дня. 22-летний финн дважды отличился в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с "Калгари" (3:2 ОТ), при этом одну из шайб он забил в овертайме, что принесло победу его команде. Счет в серии: 3-1 в пользу "Эвеланш".

Форвард "Бостона" Давид Пастрняк – вторая звезда. 22-летний чех забросил две шайбы в игре с "Торонто" (6:4).

Третья звезда дня – нападающий "Далласа" Роопе Хинтц, который оформил дубль во встрече с "Нэшвиллом"​ (5:1).

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