Национальная хоккейная лига назвала лучших хоккеистов по итогам завершившегося игрового дня, сообщает официальный сайт лиги.

Первой звездой признан форвард «Колорадо» Микко Рантанен, оформивший дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (3:1).

Второй звездой признан нападающий «Вашингтона» Ти Джей Оши, который оформил дубль в игре с «Бостоном» (3:2).

Замкнул тройку лучших голкипер «Монреаля» Кэйден Примо, отразивший 35 из 37 бросков в матче с «Оттавой» (3:2 ОТ) одержавший первую победу за карьеру в НХЛ.

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