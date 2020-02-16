Нападающий «Колорадо» Микко Рантанен прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» (1:3). Игра состоялась на открытом воздухе в рамках стадионной серии.

— Мы уже настраивались на овертайм, но, видимо, слишком рано начали это делать, — приводит слова официальный сайт НХЛ. — Я очень расстроен. Надо как можно быстрее избавиться от этого чувства. Через два дня у нас новая игра, и нам нельзя зацикливаться на этом поражении.

В составе победителей хет-трик оформил Тайлер Тоффоли. Он стал автором первого хет-трика в матчах на открытом воздухе.