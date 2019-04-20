Рантанен, Мэттьюс и Уилсон - звезды дня в НХЛ

НХЛ назвала тройку лучших хоккеистов по итогам очередного игрового дня в первом раунде плей-офф НХЛ.

Первой звездой дня стал нападающий "Колорадо" Микко Рантанен, который в матче с "Калгари" (5:1, 4:1 в серии) забросил две шайбы и отдал одну голевую передачу.

Второй звездой дня назван форвард "Торонто" Остон Мэттьюс, забросивший шайбу в матче с "Бостоном" (2:1, 3:2 в серии).

Третьей звездой дня признан нападающий "Колорадо" Колин Уилсон, оформивший дубль и отдавший результативный пас в матче с "Калгари".

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