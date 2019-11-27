Форвард «Колорадо» Микко Рантанен близок к возвращению в строй, сообщает официальный сайт НХЛ. 22-летний финн пропустил больше месяца из-за травмы ноги. Он может сыграть в пятницу. В нынешнем сезоне Рантанен успел провести девять матчей, в которых набрал 12 (5+7) очков.

Габриэль Ландескуг тренировался без контакта — катался и бросал по воротам. Это была его первое его занятие с 26 октября, когда он получил травму нижней части тела.

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