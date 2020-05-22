Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин в интервью «Горняцкой правде» рассказал о жизни без отца, который развелся его с матерью, когда будущему хоккеисту было три месяца.

— Вы мало рассказываете о родителях ...

— Раньше хотелось иметь папу (родители Артемия развелись, когда малышу было три месяца. — прим. «СЭ»), очень хотелось... В команде у всех отцы — помогают детям переодеваться, болеют на трибунах. А у меня не было. Мы начали с отцом общаться, но поздно. Обиды нет, говорю как есть. С мамой мы ближе. Но в десять лет уехал в спортивный интернат в Челябинске, через два года — в Подольск. Формировался практически без нее. Нет, мы виделись, я приходил к ней на работу, но жить предпочел в интернате. Сейчас купил ей квартиру в Питере, она живет там. Я в любом случае благодарен родителям.