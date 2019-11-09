Ральф Крюгер — о приеме Кучерова против Соботки: «Я не контролирую решения судей»
08:27
Главный тренер «Баффало» Ральф Крюгер прокомментировал жесткий прием нападающего «Тампа-Бэй» Никиты Кучерова на чехе Владимире Соботке. После этого столкновения Соботка не смог продолжить игру.
— Естественно, я не имею контроля над решениями, которые принимают судьи, — цитирует русскоязычный сайт НХЛ Крюгера. — Они посчитали, что хит был чистым. Нравится нам это решение или нет — мы должны двигаться вперед. Каждый волен пересмотреть эпизод и вынести собственное суждение. Могу лишь сказать, что оценить состояние Соботки мы сможем в понедельник, но завтра он уже точно не сыграет.
Дополнительная информация
https://www.nhl.com/ru/news/global-series-brings-out-competitive-spirit-of-lightning-sabres/c-311068322
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