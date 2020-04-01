Рафаил Ишматов: «Барабанов готов попробовать себя в НХЛ и добиться там успехов»

Экс-главный тренер СКА Рафаил Ишматов считает, что нападающий Александр Барабанов сможет добиться успехов в НХЛ?. Игрок ранее не проходил процедуру драфта.

— Александр прошел непростой, но успешный путь в системе своего клуба, — цитируют «Известия» Ишматова. — Он сумел добраться до основного состава при очень высокой конкуренции со стороны легионеров и российских звезд, которых армейцы имеют возможность привлекать в свои ряды. Но Барабанов справился с давлением, стал значимой фигурой и в СКА, и в сборной России. Можно сказать, сейчас он — главный символ системы подготовки хоккеистов в Санкт-Петербурге. И будет обидно, если Александр уедет из СКА и мы не сможем вживую наблюдать за его игрой. Но возраст у Барабанова такой, что он вполне готов попробовать себя в НХЛ и добиться там успехов.