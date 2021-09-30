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Рафа Силва не считает игру с «Барселоной» трудным экзаменом

06:14
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Нападающий «Бенфики» Рафа Силва после победы над «Барселоной» (3:0) в Лиге чемпионов отметил, что лиссабонская команда показала, чего стоит.

«Не считаю, что это был трудный экзамен, это был очередной матч, который мы хотели выиграть. Мы показали, чего стоим. Мы показали, на каком уровне хотим играть. У «Барселоны» прекрасная команда, но мы должны думать о себе и продолжать в том же духе», — цитирует пресс-служба УЕФА Силву.

Бенфика — Барселона

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032704--benfica-vs-barcelona/?iv=true

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Евгений Козинов все материалы автора

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