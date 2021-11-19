Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Радулов забросил одну шайбу в 15 матчах нынешнего сезона. Это его худший старт за карьеру в НХЛ

09:58
Теги:

Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» (2:7).

35-летний россиянин провел на льду 15 минут и две секунды и заработал показатель полезности «-2».

Всего на счет нападающего семь (1+6) очков в 15 встречах нынешнего сезоне с показателем полезности «-7».

Один гол за 15 игр — худший показатель Радулова за карьеру в НХЛ. Всего на его счету 353 (141+212) очка за 468 игр в лиге.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Карен Саркисян все материалы автора
Читайте также
Баклажаны. Польза и вред. Как выбирать и хранить
В Европарламенте призвали защитить интересы граждан ЕС из-за санкций США по СП—2
0
Материалы сюжета: НХЛ и Россия на Олимпиаде 2022 в Пекине, лучшие хоккеисты мира на зимних Играх: главное