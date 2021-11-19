Радулов забросил одну шайбу в 15 матчах нынешнего сезона. Это его худший старт за карьеру в НХЛ
09:58
Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» (2:7).
35-летний россиянин провел на льду 15 минут и две секунды и заработал показатель полезности «-2».
Всего на счет нападающего семь (1+6) очков в 15 встречах нынешнего сезоне с показателем полезности «-7».
Один гол за 15 игр — худший показатель Радулова за карьеру в НХЛ. Всего на его счету 353 (141+212) очка за 468 игр в лиге.
Читайте также
Материалы сюжета: НХЛ и Россия на Олимпиаде 2022 в Пекине, лучшие хоккеисты мира на зимних Играх: главное
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю