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Радулов забросил четвертую шайбу в сезоне НХЛ. Видео

06:08
Александр Радулов на раскатке перед матчем с «Тампой». Фото Twitter
Александр Радулов на раскатке перед матчем с «Тампой». Фото Twitter
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Нападающий «Далласа» Александр Радулов 17 марта отличился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы-Бэй».

За полторы минуты до конца основного времени 34-летний россиянин сравнял счет во встрече и перевел игру в овертайм.

Радулов получил передачу из-за ворот, поборолся на пятаке и протолкал ее в ворота.

Всего в нынешнем сезоне в активе Радулова 10 матчей, в которых форвард набрал 12 (4+8) очков.

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