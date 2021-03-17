Радулов забросил четвертую шайбу в сезоне НХЛ. Видео

Нападающий «Далласа» Александр Радулов 17 марта отличился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы-Бэй».

За полторы минуты до конца основного времени 34-летний россиянин сравнял счет во встрече и перевел игру в овертайм.

Радулов получил передачу из-за ворот, поборолся на пятаке и протолкал ее в ворота.

Всего в нынешнем сезоне в активе Радулова 10 матчей, в которых форвард набрал 12 (4+8) очков.