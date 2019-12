Радулов забил в первом матче после возвращения в состав. Видео

«Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Айлендерс» (2:0, начало второго периода). На 17-й минуте отличился российский форвард хозяев Александр Радулов, реализовавший большинство. Он забил девятый гол в сезоне. Всего на его счету 16 (9+7) очков в 30 встречах.

