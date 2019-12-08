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Радулов забил в первом матче после возвращения в состав. Видео

06:12
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«Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Айлендерс» (2:0, начало второго периода). На 17-й минуте отличился российский форвард хозяев Александр Радулов, реализовавший большинство. Он забил девятый гол в сезоне. Всего на его счету 16 (9+7) очков в 30 встречах.

Прошлый матч с «Виннипегом» Радулов пропустил по решению тренера.

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