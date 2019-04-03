Радулов - вторая звезда дня в НХЛ

Российский нападающий "Далласа" Александр Радулов признан второй звездой дня в НХЛ, информирует официальный сайт лиги. В матче против "Филадельфии" (6:2) он забросил две шайбы и сделал две результативные передачи. "Даллас" после этой победы гарантировал себе участие в плей-офф.

Первой звездой дня стал нападающий "Детройта" Тайлер Бертуцци. Во встрече против "Питтсбурга" (4:1) канадец забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.

Тройку лучших замкнул форвард "Бостона" Джейк Дебраск. В матче против "Коламбуса" (6:2) он забросил две шайбы и сделал одну результативную передачу.