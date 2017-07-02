Радулов ведет переговоры с четырьмя клубами НХЛ

Александр Черных, агент нападающего Александра Радулова, отметил, что хоккеист ведет переговоры с четырьмя клубами НХЛ. В минувшем сезоне форвард выступал за "Монреаль", а 1 июля стал свободным агентом.

– В НХЛ мы рассматриваем предложения со сроком контракта, однозначно, более трех лет, думаю, даже 5-6 лет, – цитирует ТАСС Черных. – Конечно, все будет зависеть от финансов. За три года могут предложить такие деньги, что более длительное соглашение не понадобится. В НХЛ не за горами сборы, поэтому этот месяц должен нам что-то показать. Ведем переговоры с четырьмя клубами в НХЛ. Может быть, их будет больше, потому что на некоторые команды мы пока не выходили.

Отметим, что в составе "Монреаля" Радулов провел 82 матча и набрал 61 (20+41) очко.

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