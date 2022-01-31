Радулов в матче с «Бостоном» забросил вторую шайбу в сезоне, прервав безголевую серию из 28 игр

Форвард «Далласа» Александр Радулов отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона». 35-летний россиянин забросил шайбу на 16-й минуте и сделал счет 2:0. Таким образом, форвард прервал безголевую серию из 28 матчей. На данный момент Радулов набрал 15 (2+13) очков в 36 матчах сезона. THAT'S the celly we've ALL been waiting on!



?: @BallySportsSW Plus | #TexasHockey pic.twitter.com/LoqL15IlKy — Dallas Stars (@DallasStars) January 31, 2022