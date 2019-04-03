Радулов установил личный рекорд по голам в НХЛ

Нападающий "Далласа" Александр Радулов набрал 4 (2+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Филадельфии" (6:2). Российский форвард обновил личный рекорд по голам в регулярке - в нынешнем сезоне их уже 29. Предыдущий рекорд Радулов установил год назад (27 шайб).

Всего россиянин в этом сезоне набрал 70 очков (29+41). Чтобы обновить личный рекорд по данному показателю, ему нужно в двух заключительных играх "регулярки" набрать еще три очка (в прошлом сезоне на его счету было 72 балла за результативность).