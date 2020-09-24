Радулов ударился головой о борт, пытаясь сделать силовой прием. Он не смог доиграть матч

Нападающий «Далласа» Александр Радулов не смог доиграть третий матч финальной серии Кубка Стэнли против «Тампы» (2:5, счет в серии — 1-2).

В третьем периоде россиянин хотел сделать силовой прием против форварда «Лайтнинг» Блэйка Коулмэна, но упал и врезался головой в борт. После эпизода Радулов вернулся на скамейку, а затем ушел в раздевалку и больше не возвращался на лед.