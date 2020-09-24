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Радулов ударился головой о борт, пытаясь сделать силовой прием. Он не смог доиграть матч

09:14
Александр Радулов. Фото NHL.com
Александр Радулов. Фото NHL.com
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Нападающий «Далласа» Александр Радулов не смог доиграть третий матч финальной серии Кубка Стэнли против «Тампы» (2:5, счет в серии — 1-2).

В третьем периоде россиянин хотел сделать силовой прием против форварда «Лайтнинг» Блэйка Коулмэна, но упал и врезался головой в борт. После эпизода Радулов вернулся на скамейку, а затем ушел в раздевалку и больше не возвращался на лед.

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