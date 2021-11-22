Радулов тренируется в 4-м звене «Далласа» перед матчем с «Эдмонтоном»
22 ноября, 23:34
Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов провел тренировочное занятие в четвертом звене перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз».
Как сообщает в Twitter журналист Мэттью ДеФрэнкс, в одном звене с Радуловым были нападающие Петерсон Якуб и Радек Факса.
Еще один россиянин, форвард Денис Гурьянов, тренировался во втором звене.
В текущем сезоне 35-летний Радулов сыграл 16 матчей и набрал в них 7 (1+6) очков при общей полезности «-7».
«Даллас» занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея на счету 16 очков после 16 матчей.
24 ноября команда дома сыграют с «Эдмонтоном». Начало встречи — в 4:30 по московскому времени.
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