Радулов тренируется в 4-м звене «Далласа» перед матчем с «Эдмонтоном»

Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов провел тренировочное занятие в четвертом звене перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз».

Как сообщает в Twitter журналист Мэттью ДеФрэнкс, в одном звене с Радуловым были нападающие Петерсон Якуб и Радек Факса.

Еще один россиянин, форвард Денис Гурьянов, тренировался во втором звене.

Stars during practice today:

Robertson-Hintz-Pavelski

Raffl-Benn-Gurianov

Kiviranta-Seguin-Glendening

Peterson-Faksa-Radulov



Suter-Klingberg

Lindell-Heiskanen

Hanley-Hakanp??

Sekera-Kero



Holtby

Khudobin

Oettinger

Bishop — Matthew DeFranks (@MDeFranks) November 22, 2021

В текущем сезоне 35-летний Радулов сыграл 16 матчей и набрал в них 7 (1+6) очков при общей полезности «-7».

«Даллас» занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея на счету 16 очков после 16 матчей.

24 ноября команда дома сыграют с «Эдмонтоном». Начало встречи — в 4:30 по московскому времени.