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Радулов тренируется в 4-м звене «Далласа» перед матчем с «Эдмонтоном»

22 ноября, 23:34
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Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов провел тренировочное занятие в четвертом звене перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз».

Как сообщает в Twitter журналист Мэттью ДеФрэнкс, в одном звене с Радуловым были нападающие Петерсон Якуб и Радек Факса.

Еще один россиянин, форвард Денис Гурьянов, тренировался во втором звене.

В текущем сезоне 35-летний Радулов сыграл 16 матчей и набрал в них 7 (1+6) очков при общей полезности «-7».

«Даллас» занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея на счету 16 очков после 16 матчей.

24 ноября команда дома сыграют с «Эдмонтоном». Начало встречи — в 4:30 по московскому времени.

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