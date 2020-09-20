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Радулов стал первым россиянином, набравшим очко в финале Кубка Стэнли-2020

04:20
Александр Радулов. Фото nhl.com
Александр Радулов. Фото nhl.com
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Форвард «Далласа» Александр Радулов заработал очко за результативную передачу в первом матче финала Кубка Стэнли. Его команда ведет со счетом 3:1 после двух периодов.

Радулов сделал ассист Джейми Олексяку. Александр стал первым россиянином, который набрал очко в финальной серии Кубка Стэнли-2020.

34-летний нападающий в плей-офф провел 18 матчей и набрал 14 (8+6) очков. За «Старз» также выступают россияне Денис Гурьянов и Антон Худобин, за «Тампу-Бэй» — Никита Кучеров, Михаил Сергачев и Андрей Василевский.

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