Радулов стал первым россиянином, набравшим очко в финале Кубка Стэнли-2020

Форвард «Далласа» Александр Радулов заработал очко за результативную передачу в первом матче финала Кубка Стэнли. Его команда ведет со счетом 3:1 после двух периодов.

BACK. ON. TOP!



Jamie Oleksiak puts #GoStars up by 1??. pic.twitter.com/hWOx53u8kt — #StanleyCup Final on NBC (@NHLonNBCSports) September 20, 2020

Радулов сделал ассист Джейми Олексяку. Александр стал первым россиянином, который набрал очко в финальной серии Кубка Стэнли-2020.

34-летний нападающий в плей-офф провел 18 матчей и набрал 14 (8+6) очков. За «Старз» также выступают россияне Денис Гурьянов и Антон Худобин, за «Тампу-Бэй» — Никита Кучеров, Михаил Сергачев и Андрей Василевский.