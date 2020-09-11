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Радулов стал автором второго самого быстрого гола в овертаймах Кубка Стэнли в истории «Далласа»

07:58
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Форвард «Далласа» Александр Радулов забросил победную шайбу в овертайме матча финала Западной конференции НХЛ против «Вегаса» (3:2ОТ).

Российский нападающий стал автором второго самого быстрого гола в овертаймах в плей-офф в истории «Далласа». Рекорд клуба принадлежит Стиву Пэйну, который в матче четвертьфинальной серии Кубка Стэнли-1980/81 с «Баффало» отличился на 22-й секунде овертайма.

В текущем плей-офф НХЛ Радулов провел 19 матчей, в которых набрал 12 (8+4) очков.

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