Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 03:07

Радулов считает, что сейчас в НХЛ нет таких игроков, как Зубов

Евгений Козинов
Корреспондент

Российский нападающий «Далласа» Александ Радулов считает, что бывший защитник команды Сергей Зубов заслужил, что его номер будет выведен из обращения.

«Я считаю, что он абсолютно заслужил того, что его номер будет выведен из обращения. Он сыграл огромную роль для «Старз», для всей организации. Здесь он провел несколько отличных сезонов и вместе с командой завоевал Кубок Стэнли. Мне даже нечего больше сказать. Он был потрясающим игроком.

Есть ли сейчас в НХЛ такие игроки, как Зубов? Нет, я так не думаю, — ответил Радулов. — Но есть игроки, которые играют похожим образом. Может быть, это (защитник «Рейнджерс») Адам Фокс. В его игре есть что-то похожее по стилю, но все-таки Зуби — единственный в своем роде", — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Радулова.

Источник: https://www.nhl.com/ru/news/radulov-zubov-edinstvennyi-v-svoem-rode/c-330294096
Александр Радулов
Сергей Зубов
Хоккей
НХЛ
ХК Даллас Старз
0
Читайте также
Зарема разнесла экс-гендира «Спартака»: рассказала о расписке от Кокорина на 500 тысяч евро в сейфе и призвала прокуратуру Уфы проверить Газизова
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Даллас» выведет из обращения номер Сергея Зубова

Зубов объяснил, что было особенного в «Далласе»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 40 29 11 60
2 Питтсбург 43 27 16 60
3 Рейнджерс 44 28 16 60
4 Вашингтон 44 23 21 55
5 Коламбус 41 19 22 39
6 Айлендерс 36 15 21 36
7 Нью-Джерси 42 15 27 35
8 Филадельфия 43 13 30 34
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 44 30 14 65
2 Тампа-Бэй 44 29 15 63
3 Торонто 39 26 13 55
4 Бостон 40 24 16 51
5 Детройт 43 18 25 42
6 Баффало 42 13 29 33
7 Оттава 37 13 24 30
8 Монреаль 42 8 34 23
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 41 30 11 63
2 Нэшвилл 45 27 18 58
3 Сент-Луис 43 26 17 57
4 Миннесота 38 25 13 53
5 Даллас 40 22 18 46
6 Виннипег 40 17 23 41
7 Чикаго 43 16 27 39
8 Аризона 41 10 31 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 44 25 19 53
2 Анахайм 46 22 24 52
3 Лос-Анджелес 44 22 22 50
4 Калгари 39 20 19 46
5 Сан-Хосе 43 22 21 46
6 Эдмонтон 39 21 18 44
7 Ванкувер 43 19 24 43
8 Сиэтл 43 14 29 32
Результаты / календарь
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
3.02
29.01 03:00
Питтсбург – Детройт
 - : -
29.01 04:00
Рейнджерс – Миннесота
 - : -
29.01 04:30
Чикаго – Колорадо
 - : -
29.01 05:00
Аризона – Бостон
 - : -
29.01 05:00
Даллас – Вашингтон
 - : -
29.01 20:30
Оттава – Анахайм
 - : -
29.01 21:00
Филадельфия – Лос-Анджелес
 - : -
29.01 22:00
Айлендерс – Сиэтл
 - : -
29.01 23:00
Сент-Луис – Виннипег
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 39 59
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 44 59
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 44 58
И Г
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 44 30
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 44 29
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 39 29
И КН
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 14 1.81
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 26 2.06
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 29 2.08
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости