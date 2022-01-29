Радулов считает, что сейчас в НХЛ нет таких игроков, как Зубов

Российский нападающий «Далласа» Александ Радулов считает, что бывший защитник команды Сергей Зубов заслужил, что его номер будет выведен из обращения.

«Я считаю, что он абсолютно заслужил того, что его номер будет выведен из обращения. Он сыграл огромную роль для «Старз», для всей организации. Здесь он провел несколько отличных сезонов и вместе с командой завоевал Кубок Стэнли. Мне даже нечего больше сказать. Он был потрясающим игроком.

Есть ли сейчас в НХЛ такие игроки, как Зубов? Нет, я так не думаю, — ответил Радулов. — Но есть игроки, которые играют похожим образом. Может быть, это (защитник «Рейнджерс») Адам Фокс. В его игре есть что-то похожее по стилю, но все-таки Зуби — единственный в своем роде", — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Радулова.