Радулов считает, что сейчас в НХЛ нет таких игроков, как Зубов
Российский нападающий «Далласа» Александ Радулов считает, что бывший защитник команды Сергей Зубов заслужил, что его номер будет выведен из обращения.
«Я считаю, что он абсолютно заслужил того, что его номер будет выведен из обращения. Он сыграл огромную роль для «Старз», для всей организации. Здесь он провел несколько отличных сезонов и вместе с командой завоевал Кубок Стэнли. Мне даже нечего больше сказать. Он был потрясающим игроком.
Есть ли сейчас в НХЛ такие игроки, как Зубов? Нет, я так не думаю, — ответил Радулов. — Но есть игроки, которые играют похожим образом. Может быть, это (защитник «Рейнджерс») Адам Фокс. В его игре есть что-то похожее по стилю, но все-таки Зуби — единственный в своем роде", — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Радулова.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|40
|29
|11
|60
|2
|Питтсбург
|43
|27
|16
|60
|3
|Рейнджерс
|44
|28
|16
|60
|4
|Вашингтон
|44
|23
|21
|55
|5
|Коламбус
|41
|19
|22
|39
|6
|Айлендерс
|36
|15
|21
|36
|7
|Нью-Джерси
|42
|15
|27
|35
|8
|Филадельфия
|43
|13
|30
|34
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|44
|30
|14
|65
|2
|Тампа-Бэй
|44
|29
|15
|63
|3
|Торонто
|39
|26
|13
|55
|4
|Бостон
|40
|24
|16
|51
|5
|Детройт
|43
|18
|25
|42
|6
|Баффало
|42
|13
|29
|33
|7
|Оттава
|37
|13
|24
|30
|8
|Монреаль
|42
|8
|34
|23
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|41
|30
|11
|63
|2
|Нэшвилл
|45
|27
|18
|58
|3
|Сент-Луис
|43
|26
|17
|57
|4
|Миннесота
|38
|25
|13
|53
|5
|Даллас
|40
|22
|18
|46
|6
|Виннипег
|40
|17
|23
|41
|7
|Чикаго
|43
|16
|27
|39
|8
|Аризона
|41
|10
|31
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|44
|25
|19
|53
|2
|Анахайм
|46
|22
|24
|52
|3
|Лос-Анджелес
|44
|22
|22
|50
|4
|Калгари
|39
|20
|19
|46
|5
|Сан-Хосе
|43
|22
|21
|46
|6
|Эдмонтон
|39
|21
|18
|44
|7
|Ванкувер
|43
|19
|24
|43
|8
|Сиэтл
|43
|14
|29
|32
|29.01
|03:00
|
Питтсбург – Детройт
|- : -
|29.01
|04:00
|
Рейнджерс – Миннесота
|- : -
|29.01
|04:30
|
Чикаго – Колорадо
|- : -
|29.01
|05:00
|
Аризона – Бостон
|- : -
|29.01
|05:00
|
Даллас – Вашингтон
|- : -
|29.01
|20:30
|
Оттава – Анахайм
|- : -
|29.01
|21:00
|
Филадельфия – Лос-Анджелес
|- : -
|29.01
|22:00
|
Айлендерс – Сиэтл
|- : -
|29.01
|23:00
|
Сент-Луис – Виннипег
|- : -
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|39
|59
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|44
|59
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|44
|58
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|44
|30
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|44
|29
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|39
|29
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|14
|1.81
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|26
|2.06
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|29
|2.08